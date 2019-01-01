В США призвали лишить Российское антидопинговое агентство статуса

РУСАДА в срок не выполнило условий, поставленных в сентябре WADA. Российское антидопинговое агентство должно было до 31 декабря 2018 года предоставить WADA доступ в московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы спортсменов, однако этого сделано не было. «Никто не удивлен, что крайние сроки были проигнорированы», — заявил глава антидопингового агентство США Тревис Тайгарт. Его слова приводит Assocaited Press. По словам Тайграта, WADA следует пресечь манипуляции со стороны России и незамедлительно объявить о несоответствии РУСАДА в связи со срывом дедлайна.

Напомним, что WADA в конце сентября восстановило полноправный статус РУСАДА при условии, что до конца года специалисты организации получат доступ к лаборатории. Однако им не удалось в срок завершить работу по извлечению данных. Причиной тому стало использование WADA оборудования, которое не сертифицировано по российскому законодательству.

Поскольку условие не было выполнено, Российское антидопинговое агентство может лишиться своих прав, что повлечет за собой недопуск наших спортсменов до международных соревнований. Специальный комитет WADA проведет встречу 14 и 15 января, на которой будет рассмотрен вопрос о соответствии РУСАДА, после чего исполком организации примет окончательное решение