Митрополит Рязанский Марк раскритиковал знамеинтый новогодний фильм «Ирония судьбы, или с легким паром»
По его мнению, эта история противоречит христианским ценностям. «Христианство, Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — пояснил митрополит.
В свою очередь Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил РИА Новости, что это личное мнение митрополита. Представитель РПЦ подчеркнул, что «Ирония судьбы», как и любое другое произведение искусства, может не нравиться какому-либо человеку. Сам же Легойда считает, что кинокомедия Рязанова — «прекрасная и добрая новогодняя сказка» о дружбе и любви.
Комментарии13
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askol2016 01 января 2019 | 11:43
Поп говорит: "Будьте рабами, и вы обретете чудо!" Нет, рабы так и останутся рабами. У тех же попов, в том числе
danko1 01 января 2019 | 11:45
askol2016: Больше всего противоречат христианским ценностям сами попы, ненасытные до злата и недвижимости.
И люди не рабы, а боги, как говорил Христос. Но Кремлю, которому РПЦ служит, нужны рабы.
oblom0011 01 января 2019 | 12:10
danko1:
Про то, что Вам, милочка, Вам, бравшей по указанию Старовойтовой мужской половой член её помошника, нынешнего депутата Милонова, вместо самодрочки всегда хотелось перепихнуться с алкашом из Москвы, - Вы могли бы и не писать, - культурная публика насчёт вас - либеральный Ельцинских шлух в курсе...
klegg 01 января 2019 | 11:45
еще один умник. Мало им гундяя.
d_uce 01 января 2019 | 11:50
шо, оливье оказалось не православно-кошерное по мнению этого попа?
ura_123 01 января 2019 | 11:53
d_uce: ”Какая гадость,ваша заливная рыба!” (с)
kreamssdick 01 января 2019 | 11:55
совсем одурел от своей содомии
gregor 01 января 2019 | 11:59
Я и 86 % телевизионного электората ,своего мнения по этому поводу ,не имеем .
Пока Песков, от имени Кремля и Захарова, от имени, МИДа не дадут разъснение ,как относится к фильму .... . Будем ждать их распоряжений .
oblom0011 01 января 2019 | 12:13
gregor:
Забавно, что вы - либерастические холуи всегда готовы за денежку малую вылизать у Путинского холуйка Пескова, - Вы милейший, могли бы и не писать.
Неприятно то, что Вы это делаете на всю либерастическую глубину - до самых до какашек, а это, как минимум, - не гигиенично...
vatanen 01 января 2019 | 12:01
А где-нибудь православные попы нормальные есть?
hamasmustdie 01 января 2019 | 12:02
Исус Иосифович тоже особо не заморачивался насчёт труда, то воду в вино превращал магическими пассами, то кучу народа кормил пятью батонами и двумя селедками. И особых усилий не приклыдвал, нигде не работал, вкусное ел, сладко спал. Так что не лги , попидло.
sborisych 01 января 2019 | 12:08
«Христианство, Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой»
А как насчет так называемых христианских чудес?
ugas 01 января 2019 | 12:11
Может, этому попу лучше самому фильм снять? Может, даже "Оскара" получит... Что навряд ли.