Митрополит Рязанский Марк раскритиковал знамеинтый новогодний фильм «Ирония судьбы, или с легким паром»

По его мнению, эта история противоречит христианским ценностям. «Христианство, Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — пояснил митрополит.

В свою очередь Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил РИА Новости, что это личное мнение митрополита. Представитель РПЦ подчеркнул, что «Ирония судьбы», как и любое другое произведение искусства, может не нравиться какому-либо человеку. Сам же Легойда считает, что кинокомедия Рязанова — «прекрасная и добрая новогодняя сказка» о дружбе и любви.