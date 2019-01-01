Американская межпланетная станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Это самый удаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. Астрономические наблюдения, проведенные в прошлом году, указывают, что Ultima Thule, вероятно, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров, либо пару астероидов по 20 километров в диаметре каждый.

После сближения с Ultima Thule станция, находящаяся сейчас от Земли на расстоянии 6,5 млрд километров направит на Землю сигнал, который будет принят антеннами дальней космической связи через 6 часов. Сеанс связи, как ожидается, будет продолжаться 15 минут, — сообщает NASA.