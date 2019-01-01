Американская межпланетная станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Это самый удаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. Астрономические наблюдения, проведенные в прошлом году, указывают, что Ultima Thule, вероятно, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров, либо пару астероидов по 20 километров в диаметре каждый.
После сближения с Ultima Thule станция, находящаяся сейчас от Земли на расстоянии 6,5 млрд километров направит на Землю сигнал, который будет принят антеннами дальней космической связи через 6 часов. Сеанс связи, как ожидается, будет продолжаться 15 минут, — сообщает NASA.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yuryr 01 января 2019 | 11:55
Дурью маются? Нет чтобы наращивать количество махов на околоземных ракетах :-(
mozhem_povtorit 01 января 2019 | 12:06
Очередной вборос тупых пиндосов. Потому что завидуют лунной программе Президента Путина!
ugas 01 января 2019 | 12:08
А у нас зато сделали макет храма МО! Такого ни у кого больше нет!