С сегодняшнего дня подорожал проезд в электричках по территории Москвы и области
В пределах столицы проезд подорожал на два рубля – до 36, а стоимость проезда одной зоны на территории Москвы и Подмосковья увеличилась на один рубль – до 23 рублей.
В департаменте экономической политики говорят, что в течение года тарифы пересматриваться не будут. Рост тарифов на остальной общественный транспорт Москвы – в среднем на 5% — произойдет с 2 января
Комментарии4
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sborisych 01 января 2019 | 11:56
Всё дорожает- это ясен пень.. Но чё сайт Эха тупит в новом годе не по децки?...
vezdehod1 01 января 2019 | 12:14
С сегодняшнего дня подорожает ВСЁ , но народ станет жить ещё "лучше".
nehoroshiy 01 января 2019 | 12:10
"Подорожал" - это слово каждого дня.
lager23 01 января 2019 | 12:12
Хлеб стоил 29 рублей ещё совсем недавно, два дня назад обратил внимание, что тот же батон "Дедовский" стоит в "Твоём Доме" уже 40р, путинизм превращает людей в нефть для выкачивания денег.