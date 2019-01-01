С  сегодняшнего дня подорожал проезд в электричках по территории Москвы и области

В пределах столицы проезд подорожал на два рубля – до 36, а стоимость проезда одной зоны на территории Москвы и Подмосковья увеличилась на один рубль – до 23 рублей.

В департаменте экономической политики говорят, что в течение года тарифы пересматриваться не будут. Рост тарифов на остальной общественный транспорт Москвы – в среднем на 5% — произойдет с 2 января