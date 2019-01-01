Руководитель Антидопингового агентства США Тревис Тайгарт призвал лишить статуса РУСАДА из-за сорванного дедлайна
Экспертам WADA до 31 декабря не был предоставлен доступ в Московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы спортсменов. Между тем, это было одним из условий восстановления статуса РУСАДА, — сообщает «Советский спорт».
Комментарии11
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nikolashin2017 01 января 2019 | 11:42
пока у власти идиот
все будет здесь наоборот...
serhio_25__ 01 января 2019 | 11:51
nikolashin2017: prostotak123: Чего ещё ждать от пиндоса?
vezdehod1 01 января 2019 | 12:10
serhio_25__:
Чего ещё ждать от пиндоса?
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Видимо моча ещё не посветлела, поэтому и не допустили - вот так то недоумок.
klegg 01 января 2019 | 11:49
не сццы, навк обо всем уже договорился.
prostotak123 01 января 2019 | 11:50
Надеюсь, что так и будет!
vladimirgornitsky 01 января 2019 | 11:51
Явно не хотят международные спортивные организации выкидывать Россию из мирового спорта. Но, похоже, Россия не оставляет им выбора. Чтобы остаться, нужно признать обвинения, да еще самим предоставить доказательства справедливости этих обвинений. На это Россия пойти не может, потому что столь масштабные нарушения не могли осуществляться без санкции Путина, а Путин ошибок, тем более - преступлений - никогда не признает. Так что сидят российские чиновники и ждут, что все как-нибудь рассосется. Но что-то не рассасывается.
oblom0011 01 января 2019 | 11:57
vladimirgornitsky:
Немцы пытались отучить евреев воровать, врать, жульничать и пить кровь христианских младенцев. Здесь с обвинениями ВАДА похожий случай.
ugas 01 января 2019 | 12:06
Будут российские спортсмены соревноваться между собой за право обладать титулами чемпионов международных соревнований и ОИ "на территории России",
cimirse37 01 января 2019 | 12:08
И без американских призывов ВАДА лишит РУСАД статуса из-за невыполнения Минспортом РФ копромиссных условий, изложенных в письме ВАДА министру Колобкову. Что посеешь, то и пожнешь.
sokol40 01 января 2019 | 12:09
Опять Расея села на собственные грабли!
alex949 01 января 2019 | 12:10
Мы здесь так все рады, что в расии окончательно грохнется спорт !