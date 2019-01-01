Завтра в Челябинской области объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Об этом говорится в распоряжении губернатора Бориса Дубровского. Пресс-служба главы региона сообщает, что на организацию похорон погибших будет дополнительно выделено по 25 тысяч рублей.

Жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва до решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлен выбор — бесплатное общежитие или компенсация за съем жилья в течение трех месяцев на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.

По последним данным, из-под завалов извлечено 8 тел погибших. Пропавшими числятся 36 человек.

Поисково-спасательная операция приостановлена из-за угрозы обвала полуразрушенных конструкций. Их будут разбирать – это займет около суток.