Завтра в Челябинской области объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске
Об этом говорится в распоряжении губернатора Бориса Дубровского. Пресс-служба главы региона сообщает, что на организацию похорон погибших будет дополнительно выделено по 25 тысяч рублей.
Жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва до решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлен выбор — бесплатное общежитие или компенсация за съем жилья в течение трех месяцев на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.
По последним данным, из-под завалов извлечено 8 тел погибших. Пропавшими числятся 36 человек.
Поисково-спасательная операция приостановлена из-за угрозы обвала полуразрушенных конструкций. Их будут разбирать – это займет около суток.
Комментарии5
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neon999 01 января 2019 | 11:37
Воровских губернаторов нужно призывать к ответу, а не пиарить их в своих СМИ.
Воруют сотнями миллионов, если не миллиардами, а на похороны дал 25 тысяч, - надо же,
какой сердобольный. На такую сумму в помойке можно похоронить.
tanyaya 01 января 2019 | 11:45
Завтра будет объявлен траур. В Челябинской области. Только в Челябинской.
При этом остановили спасательную операцию. То есть, ещё 36 человек признаны погибшими, не дождавшимися спасения.
Два дня не могут спасти. Да и не особо пытаются.
Смотрела недавно китайский фильм "Землетрясение". Потрясающей силы фильм, снятый в точном соответствии с реальными событиями - самым страшным землятрясением, за несколько секунд снёсшим с лица Земли целый город. Тогда многие миллионы жизней оказались в опасности. И невероятно много людей погибли.
В бездуховном Китае, у которого нет ни единой православной скрепы, спасли всех, кого могли, а не сидели в палатках с внезапно прибывшем тепло одетым чекистом, в то время, когда покалеченные люди замерзали под завалами.
Цинизм. Мерзость. Ненавижу.
Соболезнования родственникам тех, кто попал под раздачу чекиста.
demosua 01 января 2019 | 12:03
tanyaya: "Мерзость. Ненавижу." - ты просто всему веришь. А верить можно только тому, что сам видел или испытал. И уж точно не художественным фильмам.
grs_alx_112018 01 января 2019 | 12:05
По многочисленным просьбам отмечающих и работников центральных каналов траур перенесен на 2 января. НЕ пропадать же салатикам и елкам и не записыватьже обращение преза по новой.
А что касается спасателей - поаерьте эти мужики там на морозе делали и делают все, что могли и могут. Другое дело что навыков и техники у них нет. И не надо сравнивать с китайским фильмом, даже китайцы с трудом ведут операции по поиску и спасению в частично разрушенном строении. Когда дом рухнет весь и окончательно - поисковикам-спасателям работать тяжело, но проще. И потом не забывайте, хотя вы народец беспамятны - у Нас свой Спитак был, на днях скоромно так отметили годовщину.
kreamssdick 01 января 2019 | 12:07
Ритуальное жертвоприношение Путлера состоялось, чтобы год прошел удачно