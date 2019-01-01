Молодежная сборная России по хоккею выиграла у сборной Канады в групповом этапе ЧМ среди игроков не старше 20 лет
Матч проходил в Ванкувере и закончился со счетом 2:1 в пользу россиян. После этой победы у России 12 очков и первое место в группе «А», Молодежная сборная не потерпела ни одного поражения в турнире и выиграла у Швейцарии, Чехии и Дании. Теперь ей предстоит матч с командой Словакии.
Комментарии5
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aleksandr39 01 января 2019 | 11:14
Ну все ,опять встали с колен .
serhio_25__ 01 января 2019 | 11:17
aleksandr39: А у тебя есть комменты без упоминания об коленах? Или это ты нам свои сексуальные фантазии рассказываешь?
alehan22748 01 января 2019 | 11:30
молодцы!!! видно было что подсели во 2-м периоде прилично и едва отползли, но в 3-ем вырвали победу на зубах, супер! Наконец то обыграли Канаду, причем на серьезном турнире , а не дворовом говне типа олимпиады в корее. Молодежка- лучшие!
viagor 01 января 2019 | 11:17
Браво! Российский хоккей лучший в мире.
serhio_25__ 01 января 2019 | 11:19
Молодцы. Настоящие мужики уже