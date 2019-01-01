Более 600 тысяч граждан Грузии встретили Новый год без кредиторской задолженности
«Обнулить» долги жителей было решено в рамках разовой программы правительства. Общий объем списанных долгов составил почти полтора миллиарда долларов – такие цифры приводит «Интерфакс», ссылаясь на министра финансов Грузии. Программа коснулась более 600 тысяч человек, однако процесс еще не завершен. По словам главы ведомства Иванэ Мачавариани, есть несколько финансовых организаций, которые пока не присоединились к процессу. Им предстоит уладить все формальности до 15 января.
Решающую роль в процессе обнуления задолженности сыграл благотворительный фонд «Карту», учрежденный миллиардером Бидзиной Иванишвили. По условиям программы все банки, микрофинансовые и онлайн-организации должны были списать кредиторскую задолженность не превышающую две тысячи лари с граждан, находящихся в «черном списке». Эта мера направлена на преодоление в стране проблемы избыточных долгов населения по кредитам. С сегодняшнего дня Нацбак Грузии ввел новые правила выдачи кредитов, ужесточающие требования к заемщикам.
Комментарии8
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ura_123 01 января 2019 | 11:21
Абалдеть! Вот ведь нелюди,а ведь должны были повысить пенсионный возраст,налоги,НДС,цены на топливо... Чисто грузинобандеровцы)))
curhatuy6 01 января 2019 | 11:21
Государство для народа. А не народонаселение для чиновников. Живут же люди...
wild_division 01 января 2019 | 11:25
Наследие грузиножидобандеровца Саакашаили..
ura_123 01 января 2019 | 11:30
curhatuy6: Сколько в рассеюшке миллиардеров,что то не припомню,чуть более сотни на 146 миллионную страну?
andreyoo 01 января 2019 | 11:36
curhatuy6: Государство для народа. ...
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Для народа?
А откуда взялись эти долги и почему этих людей решили от них освободить? И не обидно ли тем людям, которые в свое время проявили осторожность и не стали влезать в неподъемные кредиты, лишив себя каких-то ништяков? И теперь в т.ч. и за их счет возмещают эти долги.
andreyoo 01 января 2019 | 11:38
А либерал-хомячки все о халяве мечтают.
ura_123 01 января 2019 | 11:51
andreyoo: ондрюшко,сколько россиян в кредитных долгах как в шелках? Кстати,не забудь и про обманутых дольщиков понабравших ипотек.
yuryr 01 января 2019 | 11:41
Подобное было предложено Путину в начале 2000-х годов российскими миллиардерами, которые предложили внести в бюджет более 20 млрд долларов от своих ставших прибыльными объектов. Путин отказался - предпочел государственное рейдерство (начал с ЮКОСа) и дальнейшее силовое "кошмпрение" бизнеса по всей России. Результат известен: власть его лично и его силовиков безгранична, а бизнес, кто не убежал, в холопах :-(