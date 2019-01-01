Шоумен Владимир Зеленский сообщил, что намерен участвовать в выборах президента Украины
Они запланированы на март этого года. Об этом он рассказал во время обращения к гражданам страны перед наступлением Нового года на телеканале «1+1»: «Меня давно все спрашивают: «Идешь? Не идешь?» Знаете, в отличие от наших «великих» политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе». По словам Зеленского, этот шаг продиктован его желанием попробовать самому что-то изменить в стране.
Комментарии15
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alex_d 01 января 2019 | 11:08
вот она, настоящая эупэйская демократия! вот чего не хватает отсталой россии для счастья.
вот мог бы петросян или галкин выдвинуться в президенты - и сразу пенсионный возраст снижаться начал бы. как в эуропах...
sergey_volkov 01 января 2019 | 11:09
Неплохой парень, но такой не пройдёт. Его ошибка в том, что он собрался договариваться с путиным с которым договариваться в принципе невозможно. Лукашенко уже договорился. Хотя впереди ещё 3 месяца. Если клятвенно пообещает что никаких договорняков не будет, тогда проголосуем за него.
serhio_25__ 01 января 2019 | 11:15
sergey_volkov: У страны клоунов и президент должен быть клоуном.
kottigr1 01 января 2019 | 12:09
serhio_25__: У страны клоунов и президент должен быть клоуном.
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Как в РФ ?
andreyoo 01 января 2019 | 11:18
Не слишком ли много внимания редакция уделяет довольно рядовому событию, появлению очередного кандидата на пост президента соседней страны? Да их в ближайшие пару недель еще пара десятков появится.
serhio_25__ 01 января 2019 | 11:22
andreyoo: Коломойский проплатил.
А этот "рядовой" скорее всего будет во втором туре с Тимошенко. Если Параша до этого войну не начнет.
benya_krik 01 января 2019 | 11:35
serhio_25__: Вам в паРаше убогим ничего не осталось как гавкать на чужую сменность власти, ибо в мордоре кроме царя гоблинов - кандидатов-то и нет...
serhio_25__ 01 января 2019 | 11:46
benya_krik: Точно, точно, нам с горячей водой и отоплением и без толп бабуинов на улицах, не понять вас.
Желаю тебе в этом году отработать паспорт у своего хозяина и свалить из укропии на нормальные заработки
oblom0011 01 января 2019 | 11:50
benya_krik:
Если повесить в каждом малороссийском городе по десятку другому свидомых придурков, как в 1945-м, типа Вас, милейший, - всё на территории б.УССР успокоится, будет как в Крыму - Мир, достаток и порядок.
sergey_volkov 01 января 2019 | 11:30
Да лишь был не КГБэшник плешивый. Я за свою жизнь ни разу паспорт свой на улицу не выносил и могу свободно к любому чиновнику в кабинет зайти.
oblom0011 01 января 2019 | 11:34
sergey_volkov:
Как бы бандеровские шлюшки не скулили, темнейший им по-любому продлит Винницких евреев.
sergey_volkov 01 января 2019 | 11:38
Да мы и не против винницких евреев. лишь бы с плешивым карликом не снюхались.
oblom0011 01 января 2019 | 11:47
sergey_volkov:
Про то, что вы - селюки - подлый и рабский народец, выведенный Русскими большевиками и Сталиным из хаток из навоза в Русские и Польские города, - Вы, любезный, могли бы и не писать, - культурная публика насчёт вас, гидно нагнутых и гидно отыметых, в курсе...
pravdatut 01 января 2019 | 11:44
Шестёрку выдвигает Коломойский для создания помех Порошенко. Напрасный труд.
oblom0011 01 января 2019 | 12:03
pravdatut:
+100
Как бы вы - бандеровские шлюшки не скулили, темнейший, на потеху приличной публики, по-любому продлит туповатым свидомым селюкам Винницких евреев.