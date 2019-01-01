Шоумен Владимир Зеленский сообщил, что намерен участвовать в выборах президента Украины

Они запланированы на март этого года. Об этом он рассказал во время обращения к гражданам страны перед наступлением Нового года на телеканале «1+1»: «Меня давно все спрашивают: «Идешь? Не идешь?» Знаете, в отличие от наших «великих» политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе». По словам Зеленского, этот шаг продиктован его желанием попробовать самому что-то изменить в стране.