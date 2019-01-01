В Магнитогорске остановили поисково-спасательную операцию из-за риска обрушения дома

Под завалами здания, где взорвался газ, могут еще находиться люди. Спустя больше суток после ЧП найдено тело восьмого погибшего, сообщили в МЧС. Судьба 36 человек остается пока неизвестной. Однако разбор завалов остановлен из-за угрозы обрушения всего десятиэтажного жилого дома, сказал глава МЧС Евгений Зиничев. Как отметили в ведомстве, устранение угрозы обвала может занять целые сутки. По рекомендации специалистов Минстроя, дом, в котором, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, будут разбирать, начиная с верхних этажей.

Из-за угрозы обрушения жильцов дома не пускают в их квартиры, чтобы забрать вещи. Власти Челябинской области пообещали предоставить пострадавшим места для проживания в общежитии или компенсацию на аренду жилья в размере 15 тыс. рублей в течение трех месяцев. Семьи погибших получат из областного бюджета материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, пострадавшие — по 50 тысяч рублей. Завтра в Челябинской области будет день траура.