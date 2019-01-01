В Магнитогорске остановили поисково-спасательную операцию из-за риска обрушения дома
Под завалами здания, где взорвался газ, могут еще находиться люди. Спустя больше суток после ЧП найдено тело восьмого погибшего, сообщили в МЧС. Судьба 36 человек остается пока неизвестной. Однако разбор завалов остановлен из-за угрозы обрушения всего десятиэтажного жилого дома, сказал глава МЧС Евгений Зиничев. Как отметили в ведомстве, устранение угрозы обвала может занять целые сутки. По рекомендации специалистов Минстроя, дом, в котором, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, будут разбирать, начиная с верхних этажей.
Из-за угрозы обрушения жильцов дома не пускают в их квартиры, чтобы забрать вещи. Власти Челябинской области пообещали предоставить пострадавшим места для проживания в общежитии или компенсацию на аренду жилья в размере 15 тыс. рублей в течение трех месяцев. Семьи погибших получат из областного бюджета материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, пострадавшие — по 50 тысяч рублей. Завтра в Челябинской области будет день траура.
Комментарии10
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tanyaya 01 января 2019 | 11:16
Завтра будет объявлен траур. В Челябинской области. Только в Челябинской.
При этом остановили спасательную операцию. То есть, ещё 36 человек признаны погибшими, не дождавшимися спасения.
Два дня не могут спасти. Да и не особо пытаются.
Смотрела недавно китайский фильм "Землетрясение". Потрясающей силы фильм, снятый в точном соответствии с реальными событиями.
В бездуховном Китае, у которого нет ни единой православной скрепы, спасли всех, кого могли, а не сидели в палатках с внезапно прибывшем чекистом, в то время, когда покалеченные люди замерзали под завалами.
Цинизм. Мерзость. Ненавижу.
Соболезнования родственникам тех, кто попал под раздачу чекиста.
ly4_sveta 01 января 2019 | 11:26
tanyaya: Плевать им на собственный народ, молчаливый и
забитый. Кошмар, конечно и ужас! Несчастные люди.
cromwel 01 января 2019 | 11:21
Выборы на Украине как и в России это шоу. Шоу для лохов. Спектакль продолжается...
aleksandr39 01 января 2019 | 11:22
А где там "великий вождь " ?
vpu2011 01 января 2019 | 11:27
крымих
ly4_sveta 01 января 2019 | 11:29
Обрушение всего дома? Такого огромного? Из-за взрыва
газа в одном подъезде? Что-то нереальное... В 21 веке нет
технических средств для оперативного спасения людей?
Не могут или не хотят?
curhatuy6 01 января 2019 | 11:31
В нулевые была "реформа" газовой обслуги. Не знаю как где, но в ближнем Подмосковье дико сократили ремонтников. Если раньше приезжали на второй, ну максимум третий день, сейчас ждем неделю другую. Если учесть, что приборы у большинства 70-80 годов, бывшие мастера их чинили. Ныне два щелкопера, слегка взглянув, заявляют - старые. Надо МЕНЯТЬ. Но не у всех есть такая возможность. И продолжают, подправив самостоятельно, пользоваться. Последствия приходят сами знаете какие:(((
kreamssdick 01 января 2019 | 11:33
да кого волнуют люди, у нас праздник
alex949 01 января 2019 | 11:37
ПУТЕН, вместо того, чтобы лезть на обломки и спасть людей, собрал народ на митинг в свою честь !
pravdatut 01 января 2019 | 11:52
Не захотели сделать быстрый разбор завала.