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10:33, 01 января 2019

Киноактер и бывший участник КВН Владимир Зеленский официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Он выступил с обращением к  украинцам на телеканале 1+1. Для этого в  эфире передвинули поздравление действующего президента, Петра Порошенко – оно прозвучало уже после наступления нового года.

Зеленского называют человеком, близким к одному из самых богатых бизнесменов Украины – Игорю Коломойскому. По результатам опросов актер занимает второе место по популярности после Юлии Тимошенко.

Комментарии

2

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ser_gey_love_row 01 января 2019 | 10:38

В свое время он очень много времени проводил в России. Деформированные мозги - закономерный результат.

region62 01 января 2019 | 10:39

Шапито.

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