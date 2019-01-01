Киноактер и бывший участник КВН Владимир Зеленский официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Он выступил с обращением к украинцам на телеканале 1+1. Для этого в эфире передвинули поздравление действующего президента, Петра Порошенко – оно прозвучало уже после наступления нового года.

Зеленского называют человеком, близким к одному из самых богатых бизнесменов Украины – Игорю Коломойскому. По результатам опросов актер занимает второе место по популярности после Юлии Тимошенко.