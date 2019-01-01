Александр Лукашенко в новогоднем обращении призвал укреплять собственное государство

И ничего не сказал о планах интеграции с Россией или о союзном государстве. Речь Лукашенко опубликована на официальном портале президента Белоруссии. Между тем, в новогоднем поздравлении, которое Лукашенко направил президенту Путину, президент Белоруссии отметил, что «союз народов двух стран состоялся». Лукашенко также заявил, что «воля белорусов и россиян к единению станет прочным основанием для формирования общей новейшей истории».

Напомним, — перед Новым годом Лукашенко провел переговоры тет-а-тет с Путиным, а премьер-министр Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется обсуждением интеграции двух государств и различных споров между ними.