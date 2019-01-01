В Магнитогорске приостановлена поисково-спасательная операция
Такое решение принято из-за угрозы обвала полуразрушенных конструкций дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Специалисты Минстроя предложили разобрать часть верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Будут разобраны все нависающие конструкции и стена 7-го подъезда. Предположительно, это может занять около суток.
Комментарии1
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shveyk_3 01 января 2019 | 10:38
А живые люди под обломками замёрзнут?