В Магнитогорске приостановлена поисково-спасательная операция

Такое решение принято из-за угрозы обвала полуразрушенных конструкций дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Специалисты Минстроя предложили разобрать часть верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Будут разобраны все нависающие конструкции и стена 7-го подъезда. Предположительно, это может занять около суток.