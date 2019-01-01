Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов дома в Магнитогорске
Ранее сообщалось, что из-под обломков извлечены тела 7 человек, пятеро из них опознаны. Еще около 40 человек числятся пропавшими.
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Ранее сообщалось, что из-под обломков извлечены тела 7 человек, пятеро из них опознаны. Еще около 40 человек числятся пропавшими.
Комментарии2
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cattt 01 января 2019 | 10:36
Восстановите САЙТ, ни куда не зайти!!!
cattt 01 января 2019 | 10:38
Пишет вот такую:
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