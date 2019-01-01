Закон о запрете анонимности в мессенджерах вступает в силу в России

«Эта мера является логичным продолжением государственной политики», — такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал экономист Владислав Иноземцев. Он добавил, что такой законопроект вряд ли существенно осложнит доступ к мессенджерам и взаимодействие в них.