Закон о запрете анонимности в мессенджерах вступает в силу в России
«Эта мера является логичным продолжением государственной политики», — такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал экономист Владислав Иноземцев. Он добавил, что такой законопроект вряд ли существенно осложнит доступ к мессенджерам и взаимодействие в них.
Комментарии1
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compare 01 января 2019 | 10:26
идеал: "прозрачный" электорат и абсолютно недоступный,как египетские божества,"высший свет"...