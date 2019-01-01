Дональд Трамп продлил сроки вывода американских войск из Сирии

Две тысячи американских военных покинут Сирию не за один месяц, как говорил ранее президент США, а за четыре. Дональд Трамп согласился не торопиться с выводом войск, написала газета The New York Times со ссылкой на сотрудников Белого дома. А вскоре это подтвердил и сам Трамп.

В интервью Fox News американский лидер сказал, что никогда не выступал за поспешный вывод военных из Сирии. Возможно, Трампа убедил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который был категорически против того, чтобы американские военные покинули Сирию. После встречи с президентом влиятельный политик сказал, что войска будут выводить так, чтобы гарантировать разгром исламистов и защитить курдов.

Глава Белого дома отреагировал в свойственной ему манере, без лишней скромности. Он написал в «Твиттере»: «Если бы кто-нибудь, а не Дональд Трамп, сделал в Сирии, погруженной в беспорядки из-за ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), то, что сделал я, став президентом, он был бы национальным героем». По данным американской прессы, США могут вывести войска и из Афганистана.