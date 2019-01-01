Тринадцать человек пострадали в результате обрушения пешеходного моста в Парке Горького
ЧП произошло в первую минуту Нового года. Жизням пострадавших при обрушении моста ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на столичных врачей. Медики начали оказывать помощь в первые же минуты после ЧП. По меньшей мере десять человек были госпитализированы. На сайте столичной мэрии сообщается, что тяжелых пострадавших нет, однако ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что три человека якобы находятся в тяжелом состоянии.
Сам момент обрушения попал на видео. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что ЧП произошло сразу после боя курантов. Пятиметровый мост не выдержал тяжести находившихся на нем людей, когда в парке звучал гимн.
Пор данным столичных властей, причиной обрушения стала «техническая неисправность». Сейчас участок огорожен, остальная территория катка работает в обычном режиме. С причинами ЧП в парке Горького пообещал разобраться мэр Москвы Сергей Собянин.
Комментарии4
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kypykyky 01 января 2019 | 10:11
елочка мне .ять нравится?!
лента как с фронтов.
alex_d 01 января 2019 | 10:37
kypykyky: а если еще собрать со всей страны, сколько человек поцарапались или споткнулись! вообще армагеддон получится. так что, эхо, слабовато работаете. есть еще к чему стремиться.
aleks50 Алексей Клубников 01 января 2019 | 10:28
С чего начинается. разруха.
grs_alx_112018 01 января 2019 | 10:41
Просто при пении гимна мост слегка вздрогнул, интересно на каких словах.
Славься Отечество наше свободное - не катит ни разу, или Братских народов ( Я рыдаю от хохота) союз вековой.
А на словах - Ни кто не поставил тебя на колени - завыли все наши собаки!!!
НО поскольку дядюшка строил мост для себя и сам - наш мост не рухнул. А может не обрушился потому, что гимн не включали.