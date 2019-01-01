Тринадцать человек пострадали в результате обрушения пешеходного моста в Парке Горького

ЧП произошло в первую минуту Нового года. Жизням пострадавших при обрушении моста ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на столичных врачей. Медики начали оказывать помощь в первые же минуты после ЧП. По меньшей мере десять человек были госпитализированы. На сайте столичной мэрии сообщается, что тяжелых пострадавших нет, однако ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что три человека якобы находятся в тяжелом состоянии.

Сам момент обрушения попал на видео. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что ЧП произошло сразу после боя курантов. Пятиметровый мост не выдержал тяжести находившихся на нем людей, когда в парке звучал гимн.

Пор данным столичных властей, причиной обрушения стала «техническая неисправность». Сейчас участок огорожен, остальная территория катка работает в обычном режиме. С причинами ЧП в парке Горького пообещал разобраться мэр Москвы Сергей Собянин.