Установлено местонахождение 84 жителей пострадавшего при взрыве газа дома в Магнитогорске
МЧС РФ располагает данными о
местонахождении 84 жителей дома в Магнитогорске, где в минувший
понедельник прогремел взрыв газа.
«Удалось установить местонахождение 84 граждан»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.
По данным на 07:00 мск, проводится работа по установлению местонахождения 37 человек. С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять — спасены (в том числе один ребёнок). Все пострадавшие госпитализированы.
В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения, поисково-спасательные работы будут продолжены после снятия этой угрозы, сообщили ранее «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
«Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — цитирует пресс-служба слова главы МЧС Евгения Зиничева.
По предложению специалистов Минстроя
России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно
опускаясь вниз, отметили в пресс-службе.
По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки, пояснили в МЧС.
Комментарии3
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cattt 01 января 2019 | 10:14
Редиски! Когда восстановите сайт, ни куда не зайти!
ЛАЙКИ НЕ ПОСТАВИТЬ,
vilingrad 01 января 2019 | 10:19
«Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания«
«Подъезжая к станции у Путина с головы слетела шляпа» Грамотей... чему удивляться, когда прима-балерина Эха некто Сергеев-Горный...
posta2006 01 января 2019 | 10:39
vilingrad: Этот цитата Зиничева - бывшего охранника Путина. а теперь главы МЧС. Эхо тут не при чем.