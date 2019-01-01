Установлено местонахождение 84 жителей пострадавшего при взрыве газа дома в Магнитогорске

МЧС РФ располагает данными о местонахождении 84 жителей дома в Магнитогорске, где в минувший понедельник прогремел взрыв газа.

«Удалось установить местонахождение 84 граждан»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

По данным на 07:00 мск, проводится работа по установлению местонахождения 37 человек. С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять — спасены (в том числе один ребёнок). Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения, поисково-спасательные работы будут продолжены после снятия этой угрозы, сообщили ранее «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.

«Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — цитирует пресс-служба слова главы МЧС Евгения Зиничева.

По предложению специалистов Минстроя России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз, отметили в пресс-службе.

По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки, пояснили в МЧС.