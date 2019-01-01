Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за неудачную шутку в Твиттере
Военные написали, что готовы при необходимости сбросить на Таймс-Сквер «что-то гораздо большее, чем знаменитый новогодний шар в Нью-Йорке». При этом к записи был прикреплен видеоролик со стратегическими бомбардировщиками, сбрасывающими снаряды.
«Шар времени», который находится на Таймс-Сквер играет одну из ключевых ролей в праздновании Нового года — 31 декабря он спускается с 23-метровой высоты по специальному флагштоку. Нижней точки шар достигает в полночь, что символизирует наступление нового года.
Стратегическое командование США удалило неудачный твитт, принесло свои извинения и признало, что шутка была вульгарной, — сообщает РБК.
Комментарии2
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perestarok 01 января 2019 | 10:22
"Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за неудачную шутку в Твиттере
Военные написали, что готовы при необходимости сбросить на Таймс-Сквер «что-то гораздо большее, чем знаменитый новогодний шар в Нью-Йорке»..."
Армейский юмор?
cattt 01 января 2019 | 10:33
Хоть не строят храмы, как наши дебилы!