"Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за неудачную шутку в Твиттере

Военные написали, что готовы при необходимости сбросить на Таймс-Сквер «что-то гораздо большее, чем знаменитый новогодний шар в Нью-Йорке». При этом к записи был прикреплен видеоролик со стратегическими бомбардировщиками, сбрасывающими снаряды.

«Шар времени», который находится на Таймс-Сквер играет одну из ключевых ролей в праздновании Нового года — 31 декабря он спускается с 23-метровой высоты по специальному флагштоку. Нижней точки шар достигает в полночь, что символизирует наступление нового года.

Стратегическое командование США удалило неудачный твитт, принесло свои извинения и признало, что шутка была вульгарной, — сообщает РБК.