Тринадцать человек пострадали во время обрушения деревянного моста, установленного над катком в Парке Горького
Это произошло сразу после боя курантов во время исполнения гимна России. Тяжелых травм ни у кого нет, — сообщается на сайте столичной мэрии. Была повреждена часть катка, сейчас этот участок огорожен. На остальной территории продолжают кататься посетители.
По предварительным данным, причиной обрушения стала техническая неисправность конструкции
Комментарии2
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ser_gey_love_row 01 января 2019 | 09:41
Рукожопые. Не удивлен.
j_partizan 01 января 2019 | 09:56
техническая неисправность конструкции
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А-а-а......, вот оно оказывается как, всё правильно рассчитали (если вообще рассчитывали, а не на авось), всё без нарушений изготовили, а кто-то преднамеренно повредил конструкцию.
Тогда действительно, если не хулиганы и террористы, то есть вероятность, что это кара за грехи, например, за экономию на всём, ради наживы и, возможно коррупцию, судя по предварительным причинам обрушения конструкции. Только тех ли постигла кара?