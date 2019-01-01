Тринадцать человек пострадали во время обрушения деревянного моста, установленного над катком в Парке Горького

Это произошло сразу после боя курантов во время исполнения гимна России. Тяжелых травм ни у кого нет, — сообщается на сайте столичной мэрии. Была повреждена часть катка, сейчас этот участок огорожен. На остальной территории продолжают кататься посетители.

По предварительным данным, причиной обрушения стала техническая неисправность конструкции