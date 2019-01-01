Жителям обрушившегося дома в Магнитогорске восстановят утраченные паспорта бесплатно за 2-3 часа
Об этом заявили в пресс-службе администрации города, — передает «Интерфакс». «Паспортный стол работает сегодня с 9 часов. Граждане не будут оплачивать госпошлину», — отмечает пресс-служба.
Комментарии4
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sensei54 01 января 2019 | 09:49
Граждане не будут оплачивать госпошлину
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Рассматривался и другой вариант?
cromwel 01 января 2019 | 09:50
Значит могут если хотят. Почему же нам, простым гражданам мурыжат мозги значительно дольше? В США паспорт делают зв день.
kypykyky 01 января 2019 | 10:01
какая щедрость.
yralez 01 января 2019 | 10:08
Ни один гражданин не должен остаться без надзора.
Потеря дома не оправдание.