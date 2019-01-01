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09:30, 01 января 2019

Опознаны пятеро погибших в результате взрыва части многоэтажного жилого дома в Магнитогорске

Всего из-под завалов извлечены тела семи человек, судьба еще 37 человек остается неизвестной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба МЧС.
Поисковые работы на месте обрушения продолжаются уже больше суток. Они осложняются тем, что есть угроза дальнейшего обрушения поврежденных конструкций дома.

Комментарии

1

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cattt 01 января 2019 | 10:08

Да, подарочек им устроил "господь"!!!

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