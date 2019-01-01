В Австралии в эти дни проходит традиционный теннисный турнир Кубок Хопмана

В отличие от других командных теннисных турниров, таких, как Кубок Дэвиса или Кубок Федерации, которые вполне объяснимо разделены по половому признаку, Кубок Хопмана является соревнованием смешанным. Каждая из восьми команд участниц имеет в заявке мужчину и женщину. Которые проводят по три матча — в одиночке и в миксте. Любопытно, что с момента основания турнира 30 с лишним лет назад, организаторы приглашают участников на свой выбор. В этой связи очки, набранные на Кубке Хопмана, ни в какой зачет не идут. Турнир, хоть и популярный, но все таки выставочный. При этом имеет весьма солидный призовой фонд. И не удивительно, что даже такие звезды, как Роджер Федерер, с удовольствием едут в Перт открывать сезон.

К слову, сегодня Федерер выйдет на корт сперва сам, а затем в паре со своей партнершей –Белиндой Бенчич. Соперниками швейцарцев будет команда США с неувядающей Серенной Уильямс