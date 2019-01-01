В Новогоднюю ночь в Парке Горького в Москве под тяжестью людей обрушился пешеходный мост, установленный на катке

Не выдержали деревянные конструкции. Все произошло срезу после боя курантов во время исполнения гимна России.

По данным столичного департамента здравоохранения, пострадали 13 человек, их жизни ничто не угрожает. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах обрушения моста и выразил у себя в Твиттере сочувствие пострадавшим. По сообщению пресс-службы парка, тяжелых пострадавших не было, поврежденный участок ледовой площадки был огорожен, на остальной территории продолжали кататься посетители.