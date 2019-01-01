Под Екатеринбургом сошли с рельсов полтора десятка вагонов грузового поезда

Авария случилась около 5 часов утра. Грузовой состав перевозил уголь. К месту ЧП направлены ремонтные поезда, там находится также оперативная группа МЧС, уточнили в свердловском спасательном главке.

А аварийном отрезке железной дороги отменены электрички, пассажиров в пункты назначения доставляют автобусами, — сообщает сайт Ura.ru.