Под Екатеринбургом сошли с рельсов полтора десятка вагонов грузового поезда
Авария случилась около 5 часов утра. Грузовой состав перевозил уголь. К месту ЧП направлены ремонтные поезда, там находится также оперативная группа МЧС, уточнили в свердловском спасательном главке.
А аварийном отрезке железной дороги отменены электрички, пассажиров в пункты назначения доставляют автобусами, — сообщает сайт Ura.ru.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
barmaliny 01 января 2019 | 09:01
С новым годом дорогие россияне