Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске
Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске, — об этом ТАСС сообщили в МЧС. Пожар произошел в жилом доме около 6 часов утра и через полчаса был потушен. О причинах пока ничего не сообщается
Комментарии3
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peiper 01 января 2019 | 08:42
Невесело начинается в России 2019...
benya_krik 01 января 2019 | 08:54
Охренеть че в РФ твориться, начался год, гм... мои искренние соболезнования РФ
cimirse37 01 января 2019 | 09:07
Для этого и даются 10 дней зимнего отдыха. Пейте и веселитесь.