При обрушении части дома в Магнитогорске погибли семь человек, пятеро из них уже опознаны

37 человек числятся пропавшими, — об этом сообщает МЧС.

Взрывом полностью разрушены 25 квартир, еще 10 квартир повреждены частично.

В Следственном комитете считают приоритетной версию взрыва бытового газа. На месте ЧП работает группа следователей и криминалистов. Они изымают обнаруженные в завалах фрагменты газовых плит и газового оборудования, — сообщает ТАСС.