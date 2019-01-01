В Киеве сегодня пройдут акции, посвящённые дню рождению Степана Бандеры
Шествие в центре Киева вечером проведут украинские националисты. Они пройдут с факелами и пронесут плакаты и транспаранты с фотографиями Степана Бандеры. Так радикалы отметят 110ю годовщину со дня рождения лидера украинских националистов. Правда из-за некоторых разногласий между сторонниками Бандеры акций в Киеве пройдёт сразу две. Одну устраивает партия Свобода, другую Национальный корпус, созданный на базе батальона Азов, сообщает УНИАН. Верховная Рада в декабре приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в новом году, среди них – и очередная годовщина со дня рождения Бандеры. Так этот день президент Порошенко сделал государственным праздником. Действия Киева осудила помимо российских властей Прага. Чешский президент Милош Земан выступил против героизации Бандеры на Украине. В твиттере политик написал, что Чехия цитата «против возвеличивания военных преступников».
Верховная Рада также призвала вернуть Бандере звание Героя Украины. Ему оно было присвоено Виктором Ющенко в январе 2010 года. Вскоре после прихода к власти Януковича суд отменил это решение.
Комментарии6
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eduard1958 01 января 2019 | 08:10
Редакторы! Правильно нужно писать:дня рождению Степаном Бандеру.
pattrick1 01 января 2019 | 08:13
Степан Бандера - гомосексуалист и сын проститутки.
chapter_2 01 января 2019 | 08:36
Степан Бандера не был военным преступником и не сотрудничал с нацистами. Но и ангелом он так же не был.
laksap 01 января 2019 | 08:33
Видать и 110 лет назад там было то-же, что сейчас.
cromwel 01 января 2019 | 08:36
Фашисткий режим очень любит такие праздники. А Эхо Москвы очень любит их.
region62 01 января 2019 | 09:08
Надеюсь Киевский котел тоже будут на украине.