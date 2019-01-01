В Киеве сегодня пройдут акции, посвящённые дню рождению Степана Бандеры

Шествие в центре Киева вечером проведут украинские националисты. Они пройдут с факелами и пронесут плакаты и транспаранты с фотографиями Степана Бандеры. Так радикалы отметят 110ю годовщину со дня рождения лидера украинских националистов. Правда из-за некоторых разногласий между сторонниками Бандеры акций в Киеве пройдёт сразу две. Одну устраивает партия Свобода, другую Национальный корпус, созданный на базе батальона Азов, сообщает УНИАН. Верховная Рада в декабре приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в новом году, среди них – и очередная годовщина со дня рождения Бандеры. Так этот день президент Порошенко сделал государственным праздником. Действия Киева осудила помимо российских властей Прага. Чешский президент Милош Земан выступил против героизации Бандеры на Украине. В твиттере политик написал, что Чехия цитата «против возвеличивания военных преступников».

Верховная Рада также призвала вернуть Бандере звание Героя Украины. Ему оно было присвоено Виктором Ющенко в январе 2010 года. Вскоре после прихода к власти Януковича суд отменил это решение.