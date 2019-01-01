В России вступают в силу новые таможенные правила

Понижаются нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за границы.

Совершая покупки за рубежом, теперь надо очень внимательно подсчитывать итоговую сумму. Она не должна превышать 500 евро, а вес ввозимых товаров – 25 килограммов. За все, что сверх этого — придется доплатить. Размер пошлины составит 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за 1 кг веса. Сейчас норма беспошлинного ввоза составляет 1,5 тысяч евро и 50 кг. Новые правила коснуться только тех, кто пересекает границу на автомобиле, поезде или морским транспортом, а также пешком. Для авиапассажиров ничего не изменилось. Они могут привезти из-за границы не более 50 килограммов покупок стоимостью до 10 тысяч евро.

Ограничения не относятся к вещам, которые люди брали с собой за рубеж. При этом, различает новое от ранее приобретенного таможня на глаз. Учитывается, к примеру, сезонность, признаки износа и стирки, отсутствие бирок и этикеток. Кроме того, в категорию «для личного пользования» не входят, например, алкоголь и табачные изделия. Для этих товаров действуют другие ограничения.

Меняются и нормы беспошлинных почтовых отправлений. Они снижаются вдвое — до 500 евро в месяц. Вес остается прежними – 31 кг.