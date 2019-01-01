В Новогоднюю ночь в Парке Горького в Москве под тяжестью людей обрушился пешеходный мост, установленный на катке
Не выдержали деревянные конструкции. Все произошло срезу после боя курантов во время исполнения гимна России.
По данным столичного департамента здравоохранения, пострадали 13 человек, их жизни ничто не угрожает. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах обрушения моста и выразил у себя в Твиттере сочувствие пострадавшим. По сообщению пресс-службы парка, тяжелых пострадавших не было, поврежденный участок ледовой площадки был огорожен, на остальной территории продолжали кататься посетители.
Комментарии4
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ft18 01 января 2019 | 08:14
Символичненько то как!
Псевдо-гимн, эрзац-площадка, квази-народ...
kruzalova 01 января 2019 | 08:22
мост вероятно был картонный....
dvdd 01 января 2019 | 08:41
Нда, год начался своеобразно
piter_ug 01 января 2019 | 08:59
После просмотра видео обрушения становится ясно, что безголовость тотальная - начиная со строителей и заканчивая теми, кто на него взгромоздился. В промежутке между ними - ответственные безответственные чиновники.