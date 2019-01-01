Предварительная оценка состояния частично обрушившегося дома в Магнитогорске завершается

Об этом на заседании оперативного штаба сообщил представитель МЧС. Предварительно установлено, что взрыв газа полностью разрушил 25 квартир и 10 частично. По последним данным, всего из-под завалов в Магнитогорске извлечено семеро погибших, пятеро уже опознаны. Пятеро пострадавших остаются в больницах. Неизвестной остается судьба более трех десятков жильцов. К поисково-спасательной операции привлечены около тысячи человек.