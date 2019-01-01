Дональд Трамп согласился увеличить срок вывода американских войск из Сирии на 4 месяца

Об этом пишет «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники в администрации Белого дома. По их сведениям, соответствующие гарантии американским генералам президент дал во время недавнего необъявленного визита в Ирак. На днях сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что убедил Трампа замедлить вывод войск из Сирии. Сам президент никаких заявлений на этот счет не делал. Ранее планировалось, что вывод двухтысячного контингента займет от 60 до 100 дней.