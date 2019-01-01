В Москве сегодня представят макет Главного храма вооруженных сил

Он будет возведен на территории столичного парка «Патриот».

Макет храма, попавшего за последние дни в центр нескольких скандалов, сегодня продемонстрируют в рамках духовно-просветительской выставки «Рождественская неделя». Посмотреть на модель можно в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Несколько дней назад издание «МБХ Медиа» сообщило, что из-за строительства храма военнослужащим 76-й Псковской дивизии ВДВ более чем вдвое сократили размер предновогодних премий. В Минобороны назвали публикацию «фейковым вбросом украинских пропагандистов».

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что ступени для храма будут сделаны из переплавленной немецкой техники времен Великой Отечественной войны. Слова министра вызвали критику музейного сообщества, после чего в Минобороны поспешили заявить, что речь идет на переплавку пойдет вооружение, не представляющее исторической ценности.

Завершить строительство храма планируется в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.