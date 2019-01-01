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07:31, 01 января 2019

Мэр Москвы пообещал разобраться в  причинах обрушения моста в Парке Горького

У себя в Твиттере Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим. По данным мэрии, в  результате обрушения деревянного пешеходного моста, установленного на катке, пострадали 13 человек, им оказана медпомощь. По  сообщению пресс-службы парка, тяжелых пострадавших нет. Поврежденный участок огорожен, на остальной территории катка продолжают кататься посетители.

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