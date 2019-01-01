Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы или с легким паром!»
Митрополит Рязанский Марк считает, что новогодняя комедия основана на ложных ценностях. В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты». По его словам, «христианство призывает к постоянной работе над собой, а здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — заключил глава епархии.
Критика Рязанского митрополита Марка фильма «Ирония судьбы» – его частная позиция. Об этом заявил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда. У себя телеграм-канале он пишет, что «Ирония судьбы» — прекрасная и добрая новогодняя сказка, любимая миллионами телезрителей, но как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку, в том числе и митрополиту.
Комментарии4
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nepobedimoe 01 января 2019 | 07:10
Митрополит против духовных скреп это же пчелы против меда!
vikwlad 01 января 2019 | 07:28
Этому попУ рязанскому надо бы или крест снять, или трусы надеть.
cimirse37 01 января 2019 | 07:14
Лучше поздно, чем никогда.
zztop1960 01 января 2019 | 07:23
А ещё . представители РПЦ против праздника Нептуна , против Деда Мороза и Снегурочки . против ёлки и т.д.