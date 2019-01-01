Закон, согласно которому исчезает анонимность в мессенджерах, вступает в силу

Пользователи легко смогут его обойти, об этом ТАСС ранее сказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В российском законодательстве идентификатор сим-карты не является персональными данными, депутаты предлагают приравнять это к персональным данным — это первая проблема с юридической точки зрения. Вторая проблема заключается в том, что оборот сим-карт не регулируется зачастую, паспортные данные левые, одним словом люди, которые исходят из предположения, что так можно будет в мессенджере кого-то идентифицировать, они заблуждаются. Но если даже предположить, что все это работает, большая часть мессенджеров сегодня оперирует вне российской юрисдикции, у них нет причин соблюдать российские законы. У нас есть дубина в виде Роскомнадзора, который скажет: «Мы вас сейчас закроем», — но по факту обойти эти блокировки — это дело пяти минут.

Муртазин подчеркнул, что даже с юридической точки зрения закон выглядит весьма слабым.