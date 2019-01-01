С нового года россиян ждет подорожание целого ряда товаров и услуг

Подорожание пойдет почти по всем фронтам, и связано это прежде всего с увеличением НДС на два процентных пункта. Оно не коснется лишь социально значимых товаров, в число которых входят лекарства, некоторые виды продовольствия и другие позиции. В связи с повышением акцизов вырастут цены на табак и топливо. За мобильную связь также придется платить больше – эксперты объясняют это в том числе «законом Яровой», на исполнение требований которого операторы тратят дополнительные средства.

Помимо этого, россиян ждет и рост стоимости услуг ЖКХ: повышение тарифов пройдет в два этапа – в январе и июле. Подорожание будет неравномерным: в большинстве регионов оно составит около двух процентов, но в Москве, к примеру, цены на коммунальные услуги вырастут почти на пять процентов.

Кроме того, жителям столичного и многих других регионов придется больше платить за транспорт. Новые тарифы традиционно вводятся в электричках, метро и автобусах.

Дополнительный «экологический» сбор ждет жителей Подмосковья – с начала этого года они будут доплачивать за раздельный вывоз мусора.