Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в  Магнитогорске увеличилось до  семи

Как сообщили Интерфаксу в Челябинском управлении МЧС, тела погибших извлечены из-под завалов.

В СК считают взрыв бытового газа приоритетной версией трагедии в Магнитогорске. При этом, как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, рассматриваются все возможные причины произошедшего. В Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома.

Все люди, лишившиеся крова из-за трагедии в Магнитогорске, размещены по местным общежитиям и гостиницам. Горожане поддерживают пострадавших, сбор помощи проходит в колоссальном масштабе. Об этом в эфире «Эха» рассказала журналист издания magcity74.ru Мария Лисина.

Местные власти пообещали обеспечить новыми квартирами всех, кто лишился жилья в трагедии. Семьям погибших гарантировали выплатить по 100 тысяч рублей, пострадавших – по 50 тысяч.