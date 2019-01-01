Актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о намерении избираться в президенты Украины
По словам Зеленского, в данный момент у каждого украинца есть три пути: жить, не обращая внимания на обстоятельства, уехать в другую страну в поисках лучшей жизни или поступить как он и попробовать самому что-то изменить в стране. Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы президента состоятся 31 марта.
Комментарии6
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sandro_007_ 01 января 2019 | 06:40
Еще один потомственный козак. Надя Савченко была права насчет процента во власти.
region62 01 января 2019 | 06:42
а выберут хохлы все равно Порошенко.)Как мы борьку ельцина типа выбрали.
ugas 01 января 2019 | 06:54
region62: Вы-то, быдло рязанское, вечно такого навыбираете!..
region62 01 января 2019 | 07:07
Дерзкая,старуха.
vladimir1967 01 января 2019 | 06:43
Молодец настоящий патриот своей страны!
region62 01 января 2019 | 06:56
vladimir1967: sandro_007_: Еще один потомственный алкаш.да и патриотом этого жидка не назвать.