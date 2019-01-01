В России стартует пенсионная реформа
Заявленная правительством индексация пенсий в этом году будет обеспечена. Об этом ранее сообщил глава Минтруда Максим Топилин
Топилин добавил, что не видит альтернатив повышению пенсионного возраста.
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Заявленная правительством индексация пенсий в этом году будет обеспечена. Об этом ранее сообщил глава Минтруда Максим Топилин
Топилин добавил, что не видит альтернатив повышению пенсионного возраста.
Украинский телеканал «1+1» впервые в истории страны передвинул новогоднее поздравление президента. Обращение актера и шоумена Владимира Зеленского, в котором он официально объявил о своем намерении идти на президентские выборы, вышло в эфир за несколько минут до наступления 2019 года. Таким образом, новогоднее поздравление Петра Порошенко показали уже после полуночи.
Комментарии5
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vladimir1967 01 января 2019 | 06:45
Пенсионное ограбление.
tetriz 01 января 2019 | 06:49
Интересно так получается...
Вот в СССР была и гонка вооружений, высасывающая все соки, и пенсионный возраст никому даже в голову не пришло повышать.
Даже Сталину!
Что же такое случилось, что у страны нихера денег не стало?
Может это просто следствие правления путинской шоблы?...
ugas 01 января 2019 | 07:04
tetriz: Такого грандиозного воровства просто в новейшей истории России еще не было.
sergeev67 01 января 2019 | 07:02
Индексация будет обеспечена? Щаз.
Индексация производится по инфляции прошлого года. Т.е. если только за полгода цены на продукты вырастут на 20%, что весьма вероятно, то пенсии повысят только на 4.8%.
alex949 01 января 2019 | 07:06
После Япраздников надо все выйьи на скции протеста !