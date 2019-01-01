В первые минуты нового года в парке Горького в Москве обрушился пешеходный мост
Как сообщает пресс-служба мэрии, пострадали 13 человек. Им оказана необходимую помощь. Тяжелых травм нет. Причиной ЧП стала техническая неисправность конструкции катка в парке — из-за нее была нарушена целостность секции деревянного моста. Поломка затронула несколько квадратных метров конструкции, и каток продолжает работу.
Комментарии3
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pusto1 01 января 2019 | 06:38
да это просто позор, всё прогнило за 20 лет.
ugas 01 января 2019 | 06:52
pusto1: Развалилось все, до чего дотянулись ручонки вороватые!
alex362 01 января 2019 | 06:40
Символичненькое начало