Жители Магнитогорска воздержались от  шумной встречи в  регионе Нового года

Как свидетельствует ТАСС, массовых гуляний и фейерверков не наблюдается, на улицах почти безлюдно, крайне мало машин, и, вопреки обыкновению, после боя курантов, прозвучавшего в Магнитогорске на два часа раньше, чем в Москве, горожане не вышли из домов. У дома по улице Карла Маркса, где произошел взрыв газа и обрушился подъезд, устроен импровизированный мемориал из зажженных свечей. По последним данным, в результате взрыва погибли пять челове. Еще 16 эвакуированы, неизвестной остается судьба более 30 человек.