Посольство США запросило доступ к своему гражданину, задержанному в Москве по обвинению в шпионаже

О своих подозрениях в отношении американца Пола Уилана ФСБ сообщила накануне.

В американской дипмиссии не уточнили, в чем именно подозревают Пола Уилана. Там лишь сообщили, что намерены получить консульский доступ в соответствий с Венской конвенцией. Она предполагает получение соответствующего разрешения. Не сообщили подробностей обвинений в шпионаже против гражданина США и в ФСБ, сославшись на проведение следственных действий.. В ведомстве только рассказали о том, что Пол Уилан был задержан сотрудниками спецслужб в минувшую пятницу. В ФСБ утверждают, что американец выполнял некую шпионскую акцию. В свою очередь, в российском МИДе рассказали, что своевременно уведомили посольство США о задержании Уилана. Никаких подробностей о личности американца, обвиняемого в шпионаже, и то чем он занимался ранее, ни в Москве, ни в Вашингтоне не уточнили.

Полу Уилану грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.