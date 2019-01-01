Экспериментальный налог для самозанятых вступил в силу в четырех регионах России

Люди, работающие сами на себя, должны пройти регистрацию в системе, чтобы официально оформить свою трудовую деятельность. Процесс легализации должен быть удобным для самозанятых, чтобы они захотели войти в правовое поле. Об этом ранее заявил ТАСС президент организации «Опора России» Александр Калинин.

Помимо справедливого и небольшого совершенно налога люди должны получить реальную защиту закона, считает Александр Калинин. Должен быть комплекс мер, которые государство дает легальному предпринимателю, например, защиту в суде и кредитную поддержку, добавил эксперт.