С сегодняшнего дня вступает в силу закон о повышении пенсионного возраста
Нашумевшая и скандальная реформа начинает действовать. Точнее, её первый этап. Изменения в этом году коснутся мужчин и женщин, которым исполнится 60 и 55 лет соответственно. Они первыми почувствуют изменения. И выйдут на заслуженный отдых только через полгода после того как отпразднуют юбилей. Пенсионный возраст будут повышать постепенно, до 28го года. В итоге мужчины должны будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Вопрос, который касается пенсионных выплат, остаётся одним из самых наболевших для многих россиян. Предложение правительства повысить возраст выхода на пенсию летом вызвало массовое недовольство. В нём женщина предлагали уходить на заслуженный отдых в 63 года, мужчинам в 65. По всей стране начались акции протеста. В ситуацию пришлось вмешаться президенту Путину. Он немного смягчил реформу, в том числе снизил срок выхода на пенсию женщин до 60 лет.
С сегодняшнего дня пенсии в среднем вырастут на тысячу рублей. Таким образом их проиндексируют на 7 процентов.
Комментарии3
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j_partizan 01 января 2019 | 06:28
И это не все подарочки россиянам от СВИНЬИ. Подарков будет много, но все чем-то похожи на этот.
buva53 01 января 2019 | 06:36
Будь проклят вор Путин, укравший у меня 1 000 000 пенсионных рублей.
tetriz 01 января 2019 | 06:53
Ни копейки не платить "государству"!
Никаких налогов, - только тень!
На пенсию сами себе откладываем.
Это единственный выход!