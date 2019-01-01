С сегодняшнего дня вступает в силу закон о повышении пенсионного возраста

Нашумевшая и скандальная реформа начинает действовать. Точнее, её первый этап. Изменения в этом году коснутся мужчин и женщин, которым исполнится 60 и 55 лет соответственно. Они первыми почувствуют изменения. И выйдут на заслуженный отдых только через полгода после того как отпразднуют юбилей. Пенсионный возраст будут повышать постепенно, до 28го года. В итоге мужчины должны будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Вопрос, который касается пенсионных выплат, остаётся одним из самых наболевших для многих россиян. Предложение правительства повысить возраст выхода на пенсию летом вызвало массовое недовольство. В нём женщина предлагали уходить на заслуженный отдых в 63 года, мужчинам в 65. По всей стране начались акции протеста. В ситуацию пришлось вмешаться президенту Путину. Он немного смягчил реформу, в том числе снизил срок выхода на пенсию женщин до 60 лет.

С сегодняшнего дня пенсии в среднем вырастут на тысячу рублей. Таким образом их проиндексируют на 7 процентов.