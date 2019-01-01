Во время обрушения части дома в Магнитогорске полностью разрушено 26 квартир, в которых проживали 46 человек

По последним данным МЧС, 5 человек погибли, пятеро спасены, судьба еще более тридцати остается неизвестной. Как заявил замглавы МЧС Павел Барышев, разбор завалов ведется максимально оперативно и осторожно, несколько это позволяет ситуация.

Работы по разбору завалов предположительно будут продолжаться не менее двух суток. Территория дома оцеплена и охраняется.