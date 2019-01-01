В Новогоднюю ночь в Парке Горького в Москве под тяжестью людей обрушился пешеходный мост, установленный на катке
Не выдержали деревянные конструкции. Все произошло срезу после боя курантов во время исполнения гимна России.
По данным столичного департамента здравоохранения, пострадали 13 человек, их жизни ничто не угрожает. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах обрушения моста и выразил у себя в Твиттере сочувствие пострадавшим. По сообщению пресс-службы парка, тяжелых пострадавших не было, поврежденный участок ледовой площадки был огорожен, на остальной территории продолжали кататься посетители.
Комментарии3
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i_one_off 01 января 2019 | 06:15
Символично, что под бой курантов.
А если без стёба, то человечество может идти по времени в две стороны. Вперёд или обратно. Видимо, мы уже так быстро пробежали назад мимо полетов в космос, что не только перестали верить, что это вобще возможно, но уже пробежали мимо и того исторического этапа, когда умели строить деревянные постройки без гвоздей одними топорами.
j_partizan 01 января 2019 | 06:16
Как всегда: одни всё рассчитали по универсальной формуле - ФИГНЯ, ВЫДЕРЖИТ! Другие верили в чудо и надеялись, что прочностные расчёты проводились по другой формуле и под бой курантов начали прыгать.
И уж самый невероятный случай - действительно был настоящий расчёт конструкции, но не учли динамическую нагрузку.
kisa2000 01 января 2019 | 06:30
j_partizan: Да, не учли, что Бог всё видит и если где-то в стране горе, то не стоит так бурно радоваться.