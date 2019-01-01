Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в Токио, сделал это из мести за смертную казнь в Японии.
Именно так он заявил на допросе. Как передает телеканал Эн-эйч-кей, при задержании 21-летний молодой человек также заявил, что «совершил теракт». Инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года на узкой торговой улице. Пострадали девять человек. Шесть из них получили серьезные травмы, один находится без сознания.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.