Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в Токио, сделал это из мести за  смертную казнь в Японии.

Именно так он заявил на допросе. Как передает телеканал Эн-эйч-кей, при задержании 21-летний молодой человек также заявил, что «совершил теракт». Инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года на узкой торговой улице. Пострадали девять человек. Шесть из них получили серьезные травмы, один находится без сознания.