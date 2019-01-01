Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему сотрудничества России и Белоруссии.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что жители Белоруссии в новом году должны «укрепить государственность» и таким образом сохранить страну для «детей и внуков». Он также он заметил, что 2018 год «помог особенно прочувствовать связь с родной землей». В середине декабря прошлого года Лукашенко заподозрил Москву в желании , как он выразился, «впихнуть» Белоруссию в состав России.